Hoeneß verlangt deutsche Tugenden

Uli Hoeneß verlangt von den Fußballstars des FC Bayern einen anderen Auftritt als in der vergangenen Meistersaison und fordert mehr deutsche Tugenden.

"Eines ist klar, dass beim FC Bayern eine größere Disziplin an den Tag gelegt werden muss - und dass mehr Leistung gebracht werden muss als im letzten halben Jahr", sagte der Ehrenpräsident bei seinem Besuch im Trainingslager am Tegernsee. "Das muss jeder wissen, denn die Anzahl der Führungsspieler wird sich stark erhöhen."

Nach ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer und Raphaël Guerreiro sollen weitere Profis zum deutschen Fußball-Rekordmeister kommen. "Ich freue mich sehr, weil ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft kriegen", sagte der 71-Jährige. Harry Kane von Tottenham Hotspur und Kyle Walker von Manchester City sind aussichtsreiche Transferkandidaten. Die Verpflichtung von Verteidiger Min-jae Kim vom SSC Napoli könnte zudem bald offiziell werden.

Mit mehr Köperlichkeit

Hoeneß setzt wie Trainer Thomas Tuchel darauf, dass die neue Bayern-Mannschaft mit mehr Körperlichkeit agiert. "Ich gehe davon aus, dass jeder diese Einstellung jetzt bekommt", sagte Hoeneß. "Wenn man sich die ganze Entwicklung des deutschen Fußballs seit der WM bis heute, auch die von Bayern München anschaut, dann haben so Dinge wie Zweikampfstärke, wie allerletzter Einsatz, meiner Meinung nach sehr gelitten."

Nicht jede Mannschaft wie die von Champions-League-Sieger Manchester City von Trainer Pep Guardiola könne "alles spielerisch lösen", sagte Hoeneß. "Die Zweikampfschulung wird meiner Meinung nach sehr wichtig werden. Wir müssen wieder deutschen Fußball spielen und dazu werden sowohl die deutsche Nationalmannschaft für die EM als auch der FC Bayern ihren Beitrag leisten müssen."

Auch Trainer Tuchel setzt in der neuen Saison, die für die Münchner nach dem Supercup-Duell gegen RB Leipzig am 18. August bei Werder Bremen beginnt, auf mehr Körperlichkeit. "Es hat uns teilweise ein bisschen an Robustheit und physischer Stabilität gefehlt. Deshalb gehört das natürlich auch zum Profil der Spieler, die wir suchen", sagte Tuchel.