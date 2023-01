Laimer-Wechsel zu den Bayern durch?

Geht es nach Transfer-Insider Fabrizio Romano, soll sich der FC Bayern München die Dienste von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer gesichert haben. Der 25-jährige Salzburger habe einen Vertrag ab Sommer 2023 an der Säbener Straße unterschrieben.

Understand Konrad Laimer has finally signed his contract as new FC Bayern player starting from July 1. Deal done months ago and it’s now also sealed. ???????????????? #FCBayern



Official statement will be very soon, probably already this month. pic.twitter.com/D4Qi3QFhRS