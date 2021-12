Medien: Dortmund bereits mit Adeyemi einig

Wie die "Bild" berichtet, steht wohl Salzburgs größtes Sturm-Juwel vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund.

Es sieht ganz danach aus als ob Dortmund den Zuschlag bei einem der begehrtesten und verheißungsvollsten Talente Europas erhält: Die Rede ist von keinem Geringeren als Salzburg-Juwel Karim Adeyemi! Laut Informationen der "Bild" sollen sich der pfeilschnelle Angreifer und der BVB bereits einig sein. Der deutsche Nationalspieler wird wohl dem Beispiel Erling Haalands folgen, den es Anfang 2020 ebenfalls aus der Mozartstadt nach Dortmund zog.

Die Vertragslaufzeit soll 5 Jahre betragen. Im Winter wird Adeyemi vorraussichtlich in Salzburg bleiben. Nach dem historischen Achtelfinaleinzug in der Champions League wird man die Dienste des Torgaranten sicherlich brauchen. Dortmund schwebt ein Wechsel im kommenden Sommer vor. Doch der Mega-Transfer ist "noch nicht ganz durch", so die "Bild".

Poker um Ablösesumme

Was die Ablöse für den Offensiv-Star betrifft, liegen die Vorstellungen der beiden Vereine noch etwas auseinander. Die Salzburger fordern über 40 Mio. Euro, Dortmund will aber nur maximal 35 Mio. für Adeyemi auf den Tisch legen - der Poker kann beginnen!



Der Vertrag des ehemaligen Bayern-Jugendspielers läuft noch bis 2024. Unter seinem Wert will man Adeyemi nicht ziehen lassen. Und den hat er in den letzten Monaten raketenhaft gesteigert (aktuell 20 Mio. Euro - laut transfermarkt.at). In der Champions League glänzte er bereits mit drei Treffern, kommt für Salzburg in 27 Pflichtspielen auf 15 Tore.

Absage an Barca, Liverpool & Co

BVB-Manager Michael Zorc (59) sagte zuletzt schon: „Es ist ja kein Geheimnis, Adeyemi ist ein guter Spieler.“ Da verwundert es niemanden, dass Europas Elite-Klubs um Bayern München, Liverpool, Barcelona und Leipzig das Sturm-Juwel verpflichten wollten. Doch wie es scheint setzt sich, wie zuletzt häufiger, der BVB durch.

Dortmunds exzellenter Ruf als Talenteschmiede könnte letzte Endes auch Salzburgs Torjäger überzeugt haben. Im Rennen um Bellingham, Haaland, Sancho oder Dembélé hatte der Pott-Klub die namhafte Konkurrenz bereits ausgestochen. Nun setzt wohl auch Adeyemi diesen Schritt...