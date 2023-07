Mega-Streichliste beim FC Bayern: Diese 11 Stars können gehen

Der deutsche Serienmeister will sich im Sommer von einigen Superstars trennen.

Nach der verkorksten letzten Saison steht beim FC Bayern München diesen Sommer ein größerer Umbruch bevor. Während man derzeit an den Verpflichtungen von Kim Min-Jae und vor allen Stürmerstar Harry Kane arbeitet, will man sich gleichzeitig auch von zahlreichen Spielern trennen.

Wie die deutsche BILD berichtet, können gleich 11 Spieler bei entsprechenden Angeboten noch in diesem Sommer gehen. Darunter befinden sich etliche Starspieler wie etwa Sadio Mané, der zuletzt mit Klubs aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wurde. Ebenfalls keine Zukunft beim FC Bayern hat Marcel Sabitzer. Der ÖFB-Star darf den Verein für 15 Millionen Euro verlassen – unter anderem sollen der AS Rom und Besiktas Istanbul am 29-Jährigen interessiert sein.

Das ist die Streichliste des FC Bayern

Überraschenderweise befinden sich aber noch weitere Top-Stars auf der Streichliste der Bayern. So können sich die Klub-Bosse auch den Verkauf von Serge Gnabry und Leon Goretzka vorstellen.