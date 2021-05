Nagelsmann-Ablöse an Bedingungen geknüpft

Die Ablösesumme für Fußball-Starcoach Julian Nagelsmann ist nach Angaben seines Beraters Volker Struth an Bedingungen geknüpft.

"25 Millionen - dafür muss ganz, ganz viel passieren", sagte Struth am Sonntag in der TV-Sendung "Doppelpass" von Sport1. Nagelsmann sorgt mit seinem im Sommer bevorstehenden Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern München für einen Ablöserekord für Trainer. Spekuliert wurde bereits über eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro.

"Für 23 Millionen hätten wir ihn nicht gehen lassen", hatte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff gesagt. Die kolportierten rund 15 Millionen Euro plus Prämienzahlungen sind ein Rekord nicht nur in der Bundesliga. Bisher waren die 7,5 Millionen Euro für den Wechsel von Adi Hütter von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach der Höchstwert eines Trainers in Deutschland. International gilt mit 15 Mio. Euro der Wechsel von Andre Villas Boas von Porto zu Chelsea vor zehn Jahren als Bestmarke.