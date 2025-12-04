Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Hummels
© Getty

WM-Hammer

Neuer Job für Mats Hummels (36)

04.12.25, 09:54
Teilen

Schon am Freitag legt der Weltmeister von 2014 los. 

MagentaTV hat kurz vor Beginn der WM-Phase 2026 für Überraschung gesorgt: Der ehemalige Weltmeister und langjährige Innenverteidiger Mats Hummels (36) wird als Experte Teil des neuen Kommentatoren-Teams - gemeinsam mit den prominenten Kollegen Thomas Müller und Jürgen Klopp.

Bereits am Freitag wird Hummels bei der Live-Übertragung der WM-Gruppenauslosung zum ersten Mal offiziell auf Sendung gehen. Für Hummels ist der Schritt kein völliger Neuanfang: Seit dem Ende seiner aktiven Profi-Karriere bei AS Rom arbeitet er bereits als TV-Experte für Prime Video — dort analysierte er zuletzt Spiele der UEFA Champions League.

„MagentaTV habe ich schon gerne geschaut, als mein Bruder Jonas als Experte bei der WM 2022 am Start war. Er hat mir sehr viel Positives berichtet. Ich glaube, mit der ganzen Crew, die wir jetzt dabeihaben – in New York, aber auch in den Stadien vor Ort zu sein – das wird richtig cool. Ich freue mich auf die WM, ich freue mich auf meine Kolleginnen und Kollegen. Wir werden daraus eine richtig gute Sache machen“, so Hummels.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden