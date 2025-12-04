Neuer Job für Mats Hummels (36)

Schon am Freitag legt der Weltmeister von 2014 los.

MagentaTV hat kurz vor Beginn der WM-Phase 2026 für Überraschung gesorgt: Der ehemalige Weltmeister und langjährige Innenverteidiger Mats Hummels (36) wird als Experte Teil des neuen Kommentatoren-Teams - gemeinsam mit den prominenten Kollegen Thomas Müller und Jürgen Klopp.

Bereits am Freitag wird Hummels bei der Live-Übertragung der WM-Gruppenauslosung zum ersten Mal offiziell auf Sendung gehen. Für Hummels ist der Schritt kein völliger Neuanfang: Seit dem Ende seiner aktiven Profi-Karriere bei AS Rom arbeitet er bereits als TV-Experte für Prime Video — dort analysierte er zuletzt Spiele der UEFA Champions League.

„MagentaTV habe ich schon gerne geschaut, als mein Bruder Jonas als Experte bei der WM 2022 am Start war. Er hat mir sehr viel Positives berichtet. Ich glaube, mit der ganzen Crew, die wir jetzt dabeihaben – in New York, aber auch in den Stadien vor Ort zu sein – das wird richtig cool. Ich freue mich auf die WM, ich freue mich auf meine Kolleginnen und Kollegen. Wir werden daraus eine richtig gute Sache machen“, so Hummels.