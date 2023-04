ÖFB-Trio kämpft um Champions-League-Tickets

Der Dreikampf zwischen Union Berlin, Freiburg und Leipzig um zwei Champions-League-Tickets spitzt sich zu.

Union Berlin (55 Punkte), SC Freiburg (53) und RB Leipzig (51) machen sich wohl die zwei weiteren Plätze für die Champions League aus. Freiburg Trainer Christian Streich hat seine Spieler vor der Partie beim 1. FC Köln angehalten, im Saisonfinish die Konzentration hochzuhalten. "Die Jungs können auch die Tabelle lesen und sehen, um was es geht. Jeder weiß, was es bedeuten würde, wenn wir in Köln gewinnen", sagte Streich. Das Wort "Champions League" nahm der Trainer aber weiterhin nicht in den Mund. Doch auch die erneute Qualifikation für die Europa League wäre ein großer Erfolg.

Leipzig hat mit der TSG Hoffenheim am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) einen Club mit Abstiegssorgen zu Gast. Cheftrainer Marco Rose forderte von seinen Profis mehr Überzeugung. "Am Ende geht es darum, den Schalter umzulegen, die Aufgaben zu lösen, die richtigen Mittel zu wählen. Die Dinge auf den Platz zu bringen, die angesprochen wurden - Konsequenz und Galligkeit", sagte Rose. Der ehemalige Salzburger Meistermacher hat aber auch personelle Sorgen. So klagt ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer über Schmerzen an der Ferse. Auch Josko Gvardiol, Dani Olmo und Benjamin Henrichs sind angeschlagen, Amadou Haidara und Dominik Szoboszlai gesperrt. Union Berlin hat mit Bayer Leverkusen die laut Papier schwierigste Aufgabe.