Österreicher wollen für Furore sorgen

Die Bayern haben am Freitag mit dem 6:1-Kantersieg bei Eintracht Frankfurt die 60. Bundesliga-Saison eröffnet. Auch der Samstag bietet einige interessante Begegnungen.

1. FC Union Berlin - Hertha BSC

Es ist erst das zweite Mal, dass in der Bundesliga-Geschichte ein Derby den Auftakt bildet (erstmals 1965 zwischen Bayern und 1860 München). Einen österreichischen Beitrag zum Berliner-Derby wird Christopher Trimmel bei Union Berlin leisten. Der Kapitän der "Eisernen" kann zudem auf den Heimvorteil hoffen. Seit dem Aufstieg der Unioner konnte die Hertha noch kein Duell im Stadion an der alten Försterei gewinnen.

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim

Dieses Duell gab es vor nicht allzu langer Zeit. Am letzten Spieltag der Vorsaison standen sich die beiden Teams gegenüber. Gladbach sorgte mit einem 5:1-Sieg nach Rückstand für klare Verhältnisse. Mit Stefan Lainer und Hannes Wolf stehen auf Seiten der Gladbacher zwei Österreicher im Mittelpunkt. Bei Hoffenheim wollen Christoph Baumgartner und Stefan Posch die ersten drei Punkte einfahren.

VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen

Wenn Wolfsburg auf Bremen trifft, dürfen die Zuseherinnen und Zuseher immer ein Torspektakel erwarten. In bisher 48 Duellen fielen 171 Treffer, was einen Schnitt von 3,6 Toren pro Partie ausmacht. Bei Bremen stehen die beiden Österreicher Marco Friedl und Romano Schmid unter Vertrag. Letzterer wird allerdings aufgrund einer Corona-Erkrankung aussetzen müssen. Österreicher-Beteiligung bei Wolfsburg sind der Ex-Austrianer Patrick Wimmer und Pavao Pervan.

VfL Bochum 1848 - 1. FSV Mainz 05

Die beiden Trainer stehen bei diesem Aufeinandertreffen im Mittelpunkt. Thomas Reis und Bo Svensson waren schon als aktive Kicker bei ihren aktuell betreuten Klubs tätig. Beide gehören zu den fünf dienstältesten Trainern der deutschen Bundesliga. Bei Bochum steht der Oberösterreicher Kevin Stöger im Kader. Österreichische Beteiligung gibt es auch bei den Mainzern. Hier sind der ehemalige Admiraner Marlon Mustapha und Karim Onisiwo für Tore zuständig.

FC Augsburg - Sport-Club Freiburg

Für Michael Gregoritsch wird dieses Spiel ein Besonderes: Der Stürmer spielte letzte Saison noch beim FC Augsburg. Diese Saison wird der Grazer für den SC Freiburg mit Philipp Lienhart in der Verteidigung auf Torejagd gehen. Pikantes Detail: Ermedin Demirovic machte den selben Schritt - nur in die andere Richtung. Er wechselte vom SC Freiburg zum FC Augsburg. Die Freiburger gehen als Favorit in dieses Spiel. Die letzte Niederlage gegen Augsburg ist bereits knappe vier Jahre her.

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen

Rückkehr von Terzic: Edin Terzic wird nach 441 Tagen nun wieder die Bühne Bundesliga als Cheftrainer betreten – sein letztes Spiel erlebte er dort am 22. Mai 2021, dabei besiegte seine Borussia Bayer Leverkusen zu Hause mit 3:1. Terzic hat die letzten sieben Bundesliga-Spiele alle gewonnen – acht Siege in Folge mit dem BVB schaffte bislang nur Jürgen Klopp (2011/12).

VfB Stuttgart - RB Leipzig

Die Leipziger mit Konrad Laimer und Neuzugang Xaver Schlager haben immer wieder gute Erinnerungen gegen den VfB Stuttgart. In acht Bundesliga-Duellen haben die Leipziger sieben Mal gewonnen und mussten sich einmal mit einem Remis begnügen. Die Stuttgarter dürfen nach wie vor auf die Dienste von Sasa Kalajdzic zählen, bei dem ein Transfer in dieser Periode noch immer nicht ganz ausgeschlossen ist.

1. FC Köln - FC Schalke 04

Klassentreffen der Ex-Rapidler. Florian Kainz und Dejan Ljubicic (Köln) empfangen zum Auftakt Aufsteiger Schalke 04. Bei den Gelsenkirchnern ist mit Leo Greiml ebenfalls ein ehemaliger Grün-Weißer mit dabei. Der 37-jährige Vorarlberger Schlussmann Michael Langer darf wohl nicht mit Einsatzminuten rechnen. Die Kölner sind gegen Schalke seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Vier Siege und vier Remis: so lange wie gegen keinen anderen Klub aus der Liga. Gegen die Königsblauen holten die Geißböcke in der Historie die meisten Bundesliga-Siege - 39 an der Zahl.