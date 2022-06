Sabitzer will nichts von Abschied wissen

ÖFB-Teamkicker will sich beim FC Bayern München durchsetzen.

"So ein Jahr hatte ich in meiner Karriere noch nicht, deshalb gab es natürlich Analysen, warum und wieso", sagt Marcel Sabitzer über seine erste Saison beim FC Bayern. Allzu oft stand der ÖFB-Kicker nicht in der Startformation, doch das will er ändern: "Ich werde ab Tag eins an meine Chance glauben und probieren, mein Ding durchzuziehen. An meine Stärken glaube ich, ich habe ja nichts verlernt. Ich habe es nur nicht so entfalten können." Am Leistungsvermögen sollte es nicht scheitern. "Ich habe in den letzten Jahren auf höchstem Niveau gezeigt, dass ich ein Topspieler bin, und ich glaube wenig daran, dass ich das verlernt habe", so Sabitzer.

Berater: Gibt nichts Hunderprozentiges

Oder kommt es doch noch zu einem Wechsel? Immer wieder tauchen Gerüchte auf, zuletzt soll die AS Roma mit Star-Trainer Jose Mourinho die Fühler nach dem 28-Jährigen ausgestreckt haben. Sein Berater Roger Wittmann sagte zu Sky: "Im Fußball gibt es nichts Hundertprozentiges. Es gibt nur einen einzigen, der das entscheidet und das ist Marcel selber. Wenn der sagt, er bleibt bei Bayern, dann sind es die 100 Prozent."