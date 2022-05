Schnappt sich Bayern diesen Liverpool-Superstar?

Der deutsche Meister will einem Bericht zufolge Sadio Mané nach München lotsen.

Bahnt sich ein Mega-Transfer im Sommer an? Wie „Sky“ berichtet, angelt der FC Bayern München an Superstar Sadio Mané vom FC Liverpool. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich am Wochenende auf Mallocra mit Berater Björn Bezemer getroffen. Dabei ging es um ÖFB-Star Konrad Laimer und offenbar auch um Mané.

Der ehemalige Salzburger steht noch bis Juni 2023 bei den Reds unter Vertrag – Verhandlungen über eine Verlängerung stockten aber zuletzt. Laut Bericht fühlt sich Mané zu wenig wertgeschätzt, weil Liverpool der Vertragsverlängerung von Mo Salah Priorität einräumt.

Dennoch bleibt es fraglich, ob der 30-Jährige die Reds wirklich verlassen will. Mané spielt seit 2016 für das Team von Jürgen Klopp und ist auch in dieser Saison wieder absoluter Leistungsträger. Laut „BILD“-Infos ist am Transfer-Gerücht deshalb auch nichts dran.