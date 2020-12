Spuck-Skandal bei Gladbach-Pleite

In der Deutschen Bundesliga kam es zu einer widerlichen Szene. Gladbach-Stürmer Marcus Thuram und ÖFB-Teamspieler Stefan Posch gerieten nach einem Zweikampf an einander, Kopf an Kopf. Dann lässt sich Thuram zu einer Ekel-Tat hinreißen. Der Franzose spuckt sienm Kontrahenten aus wenigen Zentimetern Entfernung mitten ins Gesicht!

Schiedsrichter Willenborg sieht die Szene zunächst nicht, doch der Video-Assistent greift ein. Willenborg schaut sich die Aktion auf dem Monitor an zeigt Spucker Thuram die Rote Karte!

@MarcusThuram What the hell? You don’t spit in someone’s face! Ever! Especially now, in the middle of a pandemic. Hope you get banned for the rest of the season or two, get fined and put behind bars. As that is what every other person would get as a reaction! #idiot #BMGHOF ???????? https://t.co/wOdDVvWkFu