Vor Clasico: Bei Bayern brennt der Hut

Bei der 8:0-Gala gegen Darmstadt herrschte noch große Euphorie bei Bayern München. Diese hielt aber nicht lang. Denn nur vier Tage später, brennte nach dem peinlichen Pokal-Aus gegen Saarbrücken der Hut. Und das ausgerechnet vor dem Kracher am Samstag in Dortmund (18.30 Uhr/ live Sky).

Und schon wieder ist das Triple „futsch“. Zumindest für den deutschen Rekordmeister. Doch trotz Personalsorgen und Zugzwang zeigte sich Bayern-Coach Thomas Tuchel vor dem Spiel des Jahres (ab 18 Uhr, live im Sport24-Liveticker) motiviert: „Wir wollen unser bestes Spiel spielen, von der ersten bis zur letzten Minute. Wir fahren ganz klar hin, um zu gewinnen. Wir haben eine tolle Serie in der Bundesliga und eine Mannschaft, der wir komplett vertrauen. Jetzt gilt es, eine Reaktion zu zeigen. Wir haben genug Qualität, Form und Spirit."

Wegen Personalmangel sogar Boateng eine Option

In der Defensive muss der 50-Jährige aber improvisieren. Denn neben dem rotgesperrten Joshua Kimmich, fällt auch Innenverteidiger Matthijs de Light (Innenbandverletzung) aus. Die Verzweiflung war anscheinend so groß, dass kurz sogar über eine Rückkehr von Bayern-Legende Jerome Boateng spekuliert wurde. „Er ist kein Thema im Moment“, dementierte Tuchel die Gerüchte. Der Ex-BVB-Coach hofft viel mehr auf das Comeback von Dayot Upamecano (Oberschenkel) und Leon Goretzka (Mittelhandbruch). „Wir müssen abwarten. Der Plan war entweder Upa oder Leon zu bringen. Es ist nicht das Champions-League-Halbfinale. Wir werden daher bis zur letzten Minute warten“, so der Star-Trainer.

»Zieht den Bayern die Lederhose aus«

Kaum war der Einzug ins Achtelfinale des deutschen Fußball-Pokals perfekt, haben die Dortmunder Fans ihre Mannschaft auf die nächste Mission eingestimmt. "Zieht den Bayern die Lederhosen aus", schallte es am Mittwochabend lautstark von der mächtigen Südtribüne. Nun streben die Hausherren aus dem Ruhrpott auch genau nach dem. Dazu will der Vizemeister auch endlich die Horror-Serie gegen die Münchner beenden.

Denn bereits seit fünf Jahren wartet Dortmund auf einen Heimsieg gegen den Erzrivalen. "Wir wollen natürlich jede Gelegenheit nutzen, um Bayern München im direkten Duell zu schlagen - zu Hause ist es jetzt ein bisschen länger her. Es ist mal wieder Zeit", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Das bittere Pokal-Aus wird nach Einschätzung von Trainer Edin Terzic aber keinen Einfluss auf den Liga-Hit haben: „Ich habe selten zwei schlechte Spiele der Bayern hintereinander gesehen.“ Ähnlich äußerte sich auch BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck: „Die Bayern wollen immer gewinnen und kommen gefühlt jede Woche mit Wut im Bauch, so wie sie spielen.“ Das will der „ewige Zweite“ dieses Mal aber um jeden Preis verhindern.

Sabitzer plant Rache an Ex-Klub

Das im Finale der vergangenen Saison erlittene Trauma, als der damalige Tabellenführer BVB mit dem 2:2 gegen Mainz die zum Greifen nahe Meisterschaft noch an die Münchner verlor, scheint verflogen. "Wir haben einen Kader, der enorm an Widerstandsfähigkeit und Stabilität hinzugewonnen hat. Diese Mannschaft hat sich in den letzten Wochen viel erarbeitet. Das wird uns am Wochenende zugutekommen", so Kehl.

Einer der Neuen ist Marcel Sabitzer. Der Mittelfeldmotor war im Sommer 2021 von Leipzig nach München gewechselt, hatte es bei den Bayern nicht zum Stammspieler geschafft und wurde im vergangenen Frühjahr an Manchester United verliehen. Im Juli überwies Dortmund für den Steirer kolportierte 15 Millionen Euro an die Bayern, gegen die es für Sabitzer nun erstmals im BVB-Trikot geht. Im Mittelfeld wird er wohl das eine oder andere Duell mit seinem ÖFB-Teamkollegen Laimer austragen.

Dortmund liegt punktegleich mit dem VfB Stuttgart auf Rang vier, zwei Punkte hinter den zweitplatzierten Bayern und vier Zähler hinter Bayer Leverkusen. Der Tabellenführer ist am Samstag bei der TSG Hoffenheim zu Gast, Stuttgart schließt die zehnte Runde am Sonntagabend mit dem Spiel bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim ab.