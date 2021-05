Vorvertrag mit Bayern? So läuft der Haaland-Poker

Erst am Samstag sicherte sich Dortmund mit einem 5:0 gegen Zweitligist Kiel ins Pokalfinale. Und das, obwohl der angeschlagene Superstar Erling Haaland fehlte. Genau der sorgt weiter für mächtig Wirbel bei den Dortmundern. Berater Mino Raiola will, dass der Norweger den BVB schon diesen Sommer verlässt. Seine Ausstiegsklausel wird allerdings erst im Juni 2022 gültig. Raiola macht Druck, arbeitet hinter den Kulissen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke reagierte mti dem nächsten Seitenhieb gegen Raiola: "Von mir aus kann er jeden Tag ein neues Interview geben. Für uns ist das kein Problem." Der 61-Jährige sprach ein Machtwort: "Haaland wird auch im nächsten Jahr Spieler des BVB sein." Am Samstag treffen die Dortmunder im Hit auf Leipzig und jagen den fünften Liga-Sieg in Folge. Haaland hofft auf das Comeback.

Doch Dortmund zittert weiter um die Teilnahme an der Champions League. Es wäre unvorstellbar würde die heißeste Transferaktie im europäischen Fussball nicht in der "Königsklasse" spielen. Haaland ist gefragt. Aktuellen Medienberichten zufolge steht Haaland nicht nur bei Real, Barca & Co. auf dem Wunschzettel, auch der FC Bayern soll sich mit dem 20-Jährigen intensiv beschäftigen.

Bei den Bayern wäre Haaland jedoch frühestens im Sommer 2022 ein Thema. Wenn dessen Ausstiegsklausel aktiv wird und man weiß wie es mit Robert Lewandowski aussieht. TV-Moderator, Transfer-Experte und Ex-Rapidler Jan Aage Fjortoft hat auf Twitter nun drei mögliche Szenarien aufgestellt, wie es in den kommenden Monaten mit Haaland weitergehen könnte:

1. One of the big clubs offer Dortmund 150 million euro. Haaland leaves this summer

2. He stays at Dortmund

3. He will make a pre-deal with Bayern. Stays at Dortmund till next summer. Bayern let Lewandowski go/activates Haaland’s clause