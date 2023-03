HSV erlebt im Aufstiegsrennen Rückschlag

Der Hamburger SV hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. deutschen Fußball-Bundesliga verpasst und stattdessen erstmals nach sieben Spielen wieder eine Niederlage kassiert.

Die Hanseaten verloren am Sonntag beim formstarken Karlsruher SC, wo Christoph Kobald in der Innenverteidigung durchspielte, mit 2:4 und liegen weiter auf Rang zwei. Ihr Rückstand auf Spitzenreiter Darmstadt 98, der am Samstag 1:3 bei Arminia Bielefeld verloren hatte, beträgt einen Punkt.

Die Hamburger wurden im Spiel der 24. Runde vor 23.532 Zuschauern im Karlsruher Wildpark in der ersten Hälfte phasenweise überrannt. Paul Nebel (11.), Leon Jensen (17.) und Fabian Schleusener (32.) trafen zur komfortablen Führung für die Gastgeber, die ihren fünften Sieg in Serie feierten und sich im Tabellenmittelfeld weiter nach oben auf Platz acht arbeiteten. Nach der Pause sorgte Schleusener dann auch für den Endstand (89.).

Torjäger Robert Glatzel hatte die Gäste in der zweiten Hälfte per Doppelpack (50., 80.) noch einmal herangebracht. In der Schlussphase wurde es dann wild: Erst sah Hamburgs Javi Montero Gelb-Rot (87.), dann traf Schleusener zum 4:2 und schließlich bekam HSV-Trainer Tim Walter, einst Jugendcoach beim KSC, Rot wegen Meckerns gezeigt (91.).

Hannover 96 kam mit dem Ex-Rapidler Louis Schaub (bis zur 79.) gegen Hansa Rostock zu einem 1:1. Bei den Gästen wurde Lukas Hinterseer erst in der 84. Minute eingetauscht.