Dejan Ljubicic hat den 1. FC Köln in der zweiten deutschen Fußball-Liga zu einem Auswärtssieg geschossen.

Das Team von Trainer Gerhard Struber gewann am Sonntag mit 1:0 beim 1. FC Kaiserslautern. Der 27-jährige ÖFB-Legionär besorgte per Kopf in der 33. Minute den Siegtreffer für die Gäste, bei denen auch Landsmann Florian Kainz in der Startelf stand. Die Kölner sind mit 31 Punkten aus 17 Spielen Tabellenführer nach der Hinrunde.