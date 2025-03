Ego-Vorwürfe! BVB-Stars froh, dass ÖFB-Star Sabitzer verletzt ist

Schwere Ego-Vorwürfe gegen ÖFB-Star Marcel Sabitzer. Er ist in der Dortmund-Kabine nicht mehr gerne gesehen.

Während der ÖFB-Star wegen einer Knieverletzung pausieren muss, knallt es hinter den Kulissen des BVB gewaltig. Die Dortmund-Kollegen sollen sogar froh sein, dass Marcel Sabitzer nicht da ist.

Wie die „BILD“ enthüllt, ist der 31-Jährige nicht nur wegen schwacher Leistungen in der Kritik – sondern auch wegen seines Charakters!

Einzelgänger, schwierig

„Einzelgänger“ und „schwierig“ – so soll Sabitzer in der Dortmunder Mannschaft wahrgenommen werden. Insider berichten: „Er macht sein eigenes Ding, die meisten kommen nicht an ihn ran.“ Schon unter Ex-Trainer Nuri Sahin gab es Ärger, als Sabitzer sich öffentlich über seine Rolle als Außenbahnspieler beschwerte.

Dabei kennt man solche Vorwürfe! Schon beim FC Bayern hieß es, Sabitzer sei nicht richtig integriert gewesen. Nur in Leipzig funktionierte es – dort war er sogar Kapitän. Doch im BVB-Tief kommt jetzt alles hoch: Kein Tor, keine Vorlage – und ein Mega-Gehaltscheck!

Die Zukunft? Mehr als ungewiss! Zwar läuft sein Vertrag bis 2027, doch der BVB plant einen Kaderumbau. Und mit seinem hohen Salär könnte Sabitzer zu den Verkaufskandidaten gehören.