England-Hammer! Glasner droht Europacup-Sperre

Sportlich qualifiziert – rechtlich unter Druck: Crystal Palace droht der Europa-League-Ausschluss.

Nach dem FA-Cup-Triumph unter Trainer Oliver Glasner hat sich Crystal Palace für die Europa League qualifiziert. Doch wegen UEFA-Regularien ist der Startplatz gefährdet: Miteigentümer John Textor hält auch Anteile an Olympique Lyon – ein Klub, der ebenfalls europäisch spielt.

UEFA verbietet Doppelbeteiligungen

Die Regeln schließen eine Mehrfachbeteiligung an Klubs im selben Wettbewerb aus. Im Konfliktfall erhält laut UEFA die sportlich besser platzierte Mannschaft den Startplatz. Lyon wurde Sechster in Frankreich, Palace Zwölfter in der Premier League – aktuell spräche also alles für Lyon.

Brighton als Profiteur

Sollte Palace ausgeschlossen werden, würde Brighton als nächstes Premier-League-Team in die Europa League nachrücken.

Entscheidung in zwei Wochen

Der Club muss nun nachweisen, dass Textors Rolle bei Palace keinen Regelverstoß darstellt. Eine Entscheidung der UEFA wird in rund zwei Wochen erwartet.