2:0 gegen Watford: Liverpool legt im Titelkampf vor

Der FC Liverpool hat zumindest kurzfristig die Tabellenspitze der Premier League von Manchester City erobert.

Die Reds gewannen am Samstag zum Auftakt der 31. Runde im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Watford ohne zu glänzen, aber dennoch souverän 2:0 (1:0). Die Tore erzielten Diogo Jota (22.) und Fabinho (89.) aus einem Elfmeter. Watford-Goalie Daniel Bachmann sah den zehnten Liverpool-Ligasieg in Serie von der Ersatzbank aus.

Titelverteidiger City kann am späteren Nachmittag mit einem Sieg beim Vorletzten Burnley wieder um einen Punkt an Liverpool vorbeiziehen. Nächste Woche kommt es in Manchester zum direkten Duell.