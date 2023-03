7:0 - Liverpool fügt ManUnited historische Niederlage zu

Historischer Nachmittag an der Anfield Road: Der FC Liverpool hat mit einer 7:0-Gala gegen Manchester United sämtliche Krisenstimmung vom Platz gefegt.

Rekord in Anfield: Liverpool hat mit einem beeindruckenden Kantersieg gegen Manchester United seine Ambitionen auf einen Champions-League-Startplatz unterstrichen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich am Sonntag nach einem überragenden Spiel mit 7:0 (1:0) gegen das zuvor seit elf Spielen ungeschlagene ManUnited, wo Marcel Sabitzer in der 77. Minute eingewechselt wurde, durch. Es war der höchste Erfolg für die "Reds" in diesem prestigeträchtigen Vergleich.

Die "Red Devils" wiederum hatten zuvor in der Liga noch nie so hoch verloren. Doppelpacks von Cody Gakpo (43., 50.), Darwin Nunez (47., 75.) und Mohamed Salah (66., 83.) sowie ein Treffer von Roberto Firmino (88.) sorgten an der Anfield Road für den auch in der Höhe verdienten Achtungserfolg. Salah ist mit 129 Toren in 205 Spielen nun Liverpools Rekordtorschütze in der Premier League. Der Fünfte Liverpool verkürzte den Rückstand auf den Dritten ManUnited auf sieben Zähler. Der Vierte Tottenham, der eine Partie mehr absolviert hat, ist nur noch drei Punkte entfernt.

Our Egyptian king ???? pic.twitter.com/0yKFrp8HIu — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2023

In einer intensiv geführten Partie fanden beide Mannschaften gute Gelegenheiten vor, erstmals im Netz zappelte der Ball allerdings erst in der 42. Minute. Nach einer Freistoßflanke köpfelte Casemiro ein, der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung allerdings nicht anerkannt. Praktisch im Gegenzug ging Liverpool in Führung. Nach einem Steilpass von Andy Robertson ging Gakpo an Raphael Varane vorbei und vollendete platziert ins lange Eck (43.).

Kurz nach Wiederbeginn legten die "Reds" nach. Eine Flanke von Harvey Elliot köpfelte Nunez über die Linie (47.). Nur wenige Augenblicke später setzte Salah seinen Stürmerkollegen Gakpo in Szene, der den Ball aus spitzem Winkel über David de Gea lupfte und seinen Doppelpack schnürte (50.). In der Folge verlor United komplett die Ordnung und schlitterte in ein Debakel. Salah zimmerte den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß über die Unterkante der Latte ins Tor (66.).

Eine Viertelstunde vor Schluss traf Nunez abermals per Kopf zum 5:0 (75.). Das halbe Dutzend machte schließlich Salah mit seinem historischen Tor voll. Den Endstand führte der eingewechselte Firmino herbei (89.).