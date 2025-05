Arsenal blamiert sich vor CL-Rückspiel

Londoner nur noch drei Punkte vor Manchester City

Arsenal hat im Kampf um den Vizemeister-Titel in der englischen Fußball-Premier-League einen Dämpfer einstecken müssen. Die "Gunners" verloren am Samstag zu Hause gegen Bournemouth nach einer 1:0-Pausenführung 1:2 und liegen drei Runden vor Saisonende nur noch drei Punkte vor Manchester City. Der von Liverpool entthronte Vorjahresmeister hatte am Freitag die Wolverhampton Wanderers mit 1:0 besiegt. Newcastle United kann am Sonntag bis auf zwei Zähler an Arsenal heranrücken.

Declan Rice brachte Arsenal in Führung (34.), Dean Huijsen (67.) und Evanilson (75.) drehten das Spiel nach der Pause. Aston Villa ist dank eines 1:0 (1:0) über Fulham weiter im Rennen um einen Champions-League-Platz. Youri Tielemans erzielte per Kopf (12.) das Siegestor für den Tabellen-Siebenten.