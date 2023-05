Arsenal bleibt mit Sieg gegen Newcastle an ManCity dran

Arsenal beendet Durststrecke mit 3:1-Sieg im Krisen-Derby gegen Chelsea Arsenal hat zumindest für einen Tag in der englischen Fußball-Premier-League wieder die Tabellenführung übernommen. Die "Gunners" setzten sich am Dienstagabend im London-Heimderby gegen Chelsea mit 3:1 durch und zogen damit um zwei Punkte an Manchester City vorbei auf Rang eins.