Arsenal hat Titel vor Chelsea-Derby nicht abgeschrieben

Einen herben Dämpfer hinter sich, ein großes Fußball-Derby vor der Tür: Arsenal bekommt es am Dienstag (21.00 Uhr) vor eigenem Publikum mit dem Lokalrivalen Chelsea zu tun.

Für die "Gunners" zählt gegen den Ligazwölften nur ein Sieg um im Titelkampf mit Manchester City den Druck auf den Titelverteidiger noch einmal zu erhöhen. Die "Citizens" hatten zuletzt mit einem klaren 4:1 gegen Arsenal womöglich schon eine Vorentscheidung im Rennen um die Meisterschaft herbeigeführt.

Arsenal steht vor dem 34. Spiel in der Premier League und kann dabei mit einem Sieg zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze zurückkehren. Der aktuell einen Zähler voraus liegende Champions-League-Halbfinalist ManCity hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen und kann am Mittwoch gleich wieder nachlegen, da an diesem Tag ein Nachtragsspiel zu Hause gegen West Ham United auf dem Programm steht. Der Leader ist seit einem 2:1 bei Fulham am Sonntag wieder einmal Spitzenreiter.

Arsenal im Tief

Arsenal durchlebt ein Zwischentief, ist vier Partien sieglos. Vor dem bitteren Tiefschlag im Schlager hatte es ein 2:2 bei Liverpool, 2:2 bei West Ham United und 3:3 gegen Schlusslicht Southampton gegeben. "Meine Spieler haben weiter das nötige Feuer im Bauch", betonte Arsenal-Coach Mikel Arteta. Im Titelrennen sei noch einiges an Arbeit zu erledigen. "Wir müssen demütig bleiben, unsere Schwächen erkennen und daran arbeiten", forderte der Spanier.

Gleichzeitig verwies der 41-Jährige auch auf die vielen Stärken, die sein Team in den vergangenen Monaten ausgezeichnet habe. "Da war vieles sehr gut. Jetzt haben wir es aber nicht mehr in unseren Händen. Alles was wir machen können, ist, versuchen unsere Spiele zu gewinnen. Der Rest liegt an City", verlautete Arteta. Arsenal hat die jüngsten zwei Liga-Derbys gewonnen, darunter in dieser Saison am 6. November 2022 mit 1:0.

Eine Fortsetzung der Serie ist bei der aktuellen Form der "Blues" zu erwarten, da diese die jüngsten fünf Pflichtspiele mit leeren Händen beendeten, achtmal gab es keinen Sieg mehr. Die Europacup-Startplätze sind in einer verkorksten Saison außer Reichweite. Es droht gar das schlechteste Abschneiden in der Meisterschaft seit 1993/94, wo man auf Platz 14 gelandet war. Laut Interimstrainer Frank Lampard habe sein Team ganz wenig Selbstvertrauen. Nur mit harter Arbeit und guten Resultaten würde dieses zurückkehren.

Arsenal bezeichnete er auf dem Weg zurück zu alter Stärke als eine Art Vorbild. "Sie haben auch einen langen Prozess hinter sich und jetzt eine klare Identität." Und Erfolg. "Das braucht Zeit, aber wir können das auch schaffen", so Lampard. Nicht zur Verfügung steht ihm Kalidou Koulibaly. Der Verteidiger könnte "für eine Weile" verletzungsbedingt ausfallen.