Aubameyang verhandelt schon mit neuem Verein

Laut Medienberichten könnt Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea bereits im Winter wieder verlassen. Der Stürmer soll mit Paris Saint-Germain über einen Vertrag verhandeln.

Das Abenteuer Chelsea könnte für Pierre-Emerick Aubameyang ein ganz kurzes werden. Der 33-Jährige Stürmer wechselte erst Ende August vom FC Barcelona an die Stamford Bridge. Jetzt soll der Stürmer bereits mit dem nächsten Wechsel liebäugeln. Schon in Barcelona hielt es der Gabuner nur sechs Monate aus, wollte die Katalanen nach der Verpflichtung von Robert Lewandowski unbedingt verlassen. Chelsea erhielt den Zuschlag für etwa 10 Millionen €. Doch angeblich soll Paris den Afrikaner mit einem verlockenden Angebot nach Frankreich locken. Spätestens nächsten Sommer soll der Wechsel über die Bühne gehen.

Nach zwei Toren in den ersten vier Spielen könnte man meinen, dass der ehemalige Dortmund-Star an der Stamford Bridge zufrieden wäre. Doch Aubameyang entschied sich für die Briten unter Thomas Tuchel, doch der wurde nur zwei Wochen nach Aubameyangs Ankunft entlassen. Unter Neo-Coach Graham Potter fühlt sich "Auba" weniger wohl und plant bereits wieder seine Flucht. Die Vereinsführung soll dem Angreifer auch keine Steine in den Weg legen.

Emotionales Wiedersehen bei Paris?

Sollte der Transfer wirklich zustande kommen, würde es für den 33-Jährigen zu einem emotionalen Wiedersehen kommen. Bei Paris ist mit Christophe Galtier derzeit der Trainer am Werk, der Aubameyang von 2011 bis 2013 in St. Etienne zum Top-Stürmer formte. Unter dem 56-Jährigen gelang ihm der Durchbruch und der Sprung in die deutsche Bundesliga zu Borussia Dortmund.