Chelsea trennt sich von Coach Potter

Chelsea befindet sich schon wieder auf Trainersuche. Die kriselnden Blues stellen Coach Graham Potter mit sofortiger Wirkung frei.

Der 47-jährige Potter war erst im September 2022 als Nachfolger von Thomas Tuchel zu Chelsea gekommen. Die "Blues" hatten am Samstag in der Premier League mit 0:2 gegen Aston Villa verloren und belegen in der Tabelle nur Rang elf.

In diesem Jahr hat Chelsea lediglich drei von zwölf Liga-Partien gewonnen. In der Champions League erreichte Chelsea allerdings das Viertelfinale und trifft dort auf Real Madrid. Potter habe sich bereit erklärt, mit dem Verein zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, hieß es. "Chelsea bedankt sich bei Graham für seine Bemühungen und seinen Beitrag und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Gerücht: Glasner als Nachfolger?

Unmittelbar nach dem Rauswurf wurde in englischen Medien bereits über den möglichen Nachfolger spekuliert. Die Zeitung "The Sun" nannte dabei Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Jose Mourinho und auch Oliver Glasner. Dem Oberösterreicher räumte das Blatt jedoch lediglich Außenseiter-Chancen ein.

Zweite Trainer-Entlassung an einem Tag

Doch nicht nur Chelsea hat nach der anhaltenden Talfahrt gehandelt. Auch Leicester City hat sich von Trainer Brendan Rodgers getrennt. Der 50-jährige Nordire verlässt den Club als einer der erfolgreichsten Trainer, teilte der Club am Sonntag mit. Rodgers hatte die Mannschaft im Februar 2019 übernommen und 2021 zum FA-Cup-Titel geführt. In der laufenden Saison der Premier League kämpft Leicester gegen den Abstieg. Interimsweise übernehmen Adam Sadler and Mike Stowell den Trainerposten, wie der Club mitteilte.