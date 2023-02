Chelsea verpflichtet Enzo Fernandez für 121 Mio. Euro

Der FC Chelsea hat den argentinischen Weltmeister Enzo Fernandez für 121 Millionen Euro (106,8 Millionen Pfund) von Benfica Lissabon verpflichtet. Das bestätigte der portugiesische Verein in der Nacht auf Mittwoch. Die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler ist ein britischer Rekord und stellt die 100 Millionen Pfund in den Schatten, die Manchester City 2021 für den englischen Mittelfeldspieler Jack Grealish an Aston Villa zahlte.

