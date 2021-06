Ex-Liverpool-Coach kehrt nach England zurück

Rafa Benitez ist neuer Trainer des englischen Fußball-Premier-League-Clubs Everton. Der 61-Jährige Spanier unterzeichnete beim Club aus Liverpool am Mittwoch einen Dreijahresvertrag. Für Benitez ist es eine Rückkehr ins englische Oberhaus, war er doch zuvor auch schon für Liverpool (Juli 2004 bis Juni 2010), Chelsea (November 2012 - Juni 2013) und Newcastle United (März 2016 - Juni 2019) tätig. Zuletzt arbeitete Benitez bis Jänner 2021 in China.

Everton war nach dem Wechsel des Italieners Carlo Ancelotti zu Real Madrid auf der Suche nach einem neuen Trainer.

We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager.