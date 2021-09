Cristiano Ronaldo feiert sein Comeback bei Manchester United - doch nur Fans mit einem Ticket werden in England das Debüt des Weltstars live miterleben.

Auf der Insel wird das zweite Debüt von Superstar Cristiano Ronaldo sehnlichst erwartet. Der Portugiese vollzog in diesem Transfersommer einen Sensations-Wechsel zurück zur alten Liebe Manchester United. Alle Augen sind seitdem auf den Torgaranten gerichtet. Am Samstag um 16 Uhr könnte die neue alte Nummer sieben zu seinem ersten Einsatz für United kommen. Mit Newcastle wartet ein dankbarer Gegner auf die "Red Devils". Ronaldo spielte bereits elf Mal gegen die "Magpies", bei keinem einzigen ging der fünffache Weltfußballer als Verlierer vom Platz, bei zehn Siegen und einem Remis. Im "Old Trafford" wird ein volles Haus erwartet - jeder will "CR7" zaubern sehen!

Für TV-Zuschauer könnte nun jedoch eine längst überholte Tradition zum großen Spielverderber werden. Denn in England dürfen am Samstag zwischen 14:45 und 17:15 Uhr keine Fußballspiele im Fernsehen ausgestrahlt werden. Partien, die um 15 Uhr beginnen, lassen sich nicht live verfolgen. Der so genannte "15-Uhr-Blackout" wurde in den Sechzigerjahren beschlossen und sollte Fans animieren ins Stadion zu gehen, anstatt die Spiele im heimischen Wohnzimmer zu verfolgen.

Ausgerechnet diese Regel könnte dafür sorgen, dass in England nur einige "Auserwählte" die ersten Ballaktionen von Cristiano Ronaldo im ManUnited-Trikot zu sehen bekommen. In die Heimstätte von Manchester United passen rund 75.000 Zuschauer. Den restlichen britischen Anhängern bleibt nur der Live-Kommentar auf der ManUnited-Homepage oder das verzögerte Highlight-Video.

Dieser Umstand sorgt bei einigen Fans nun für Unmut. Ein Twitter-User schrieb etwa: "Wäre nett wenn es auf "Sky" oder "BTsportfootball" zu sehen wäre. Wie kann es sein, dass das Ronaldo-Debüt nicht im TV läuft?!".