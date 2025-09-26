Glasner-Elf will Meister Liverpool erneut Ärgern

Auf Englands Meister Liverpool wartet heute (16 Uhr/live auf Sky) eine knifflige Aufgabe gegen FA-Cup-Sieger Crystal Palace.

Die bisher in der Premier League makellosen „Reds“ bekommen es am Samstag (ab 15 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) auswärts nämlich mit Oliver Glasners Crystal Palace zu tun, neben dem Titelverteidiger das einzige Team, das in dieser Ligasaison noch ungeschlagen ist.

Im bisher letzten Duell setzten sich die Londoner am 10. August im Match um den Community Shield im Elferschießen durch, danach ließ Liverpool sieben Pflichtspielsiege en suite folgen. Restlos überzeugen konnte das Team von Arne Slot, dabei allerdings nicht. Nur einer der sieben Erfolge wurde mit mehr als einem Tor Unterschied eingefahren. Zudem ist Hugo Ekitike gesperrt, dafür könnte Rekordneuzugang Alexander Isak (145 Mio. Euro.) zu seinem Startelf-Debüt kommen.

Palace seit FA-Cup-Sieg ohne Niederlage

Auch Crystal Palace befindet sich in einer starken Phase – die Truppe des oberösterreichischen Trainers, der aufgrund des desaströsen Saisonstarts von Manchester United als großer Favorit für die Nachfolge des angezählten Ruben Amorim gilt, ist saisonübergreifend seit 17 Pflichtspielen ohne Pleite. In diese Phase fiel auch der FA-Cup-Triumph und damit der erste große Titelgewinn der Vereinsgeschichte. In der Tabelle fehlen dem Fünften sechs Punkte auf Liverpool.