Glasner: "Wird viel Blödsinn geschrieben"

Im Rahmen der Sporthilfe-Gala 2025 stattete Oliver Glasner der Wiener Stadthalle einen Besuch ab - und reiste mit der Trophäe zum Trainer des Jahres im Gepäck wieder ab.

Oliver Glasner erlebt als Crystal-Palace-Coach einen regelrechten Höhenflug. Mit seinen "Eagles" durfte der gebürtige Oberösterreicher bereits über den FA Cup sowie das Community Shield jubeln, schafft es in der Vorwoche außerdem wieder einmal Meister Liverpool zu ärgern (1:2). Es ist also wenig überraschend, dass der 51-Jährige in Österreich für einen Mega-Hype sorgt - von dem er selbst gar nichts mitbekommen zu scheint ("Wirklich?", lacht). Seine Auszeichnung als Trainer des Jahres bei der Sporthilfe-Gala 2025 ist nur ein weiterer Beweis.

Glasner: "Amüsiert mich, wenn andere wissen, was ich will"

Was die Medien, sowohl in Österreich als auch in England, über ihn schreiben, verfolgt Glasner nur in geringem Ausmaß. "Ich verfolge die Medien relativ wenig. Ich hab mir abgewöhnt, egal ob Sieg oder Niederlage, zu viel die Medien zu verfolgen, weil ich festgestellt habe, dass relativ viel Blödsinn geschrieben wird", so der ehemalige Frankfurt-Erfolgstrainer.

Darüber hinaus erklärte Glasner: "Ich hoffe, dass ich geschätzt werde als Oliver Glasner, nicht weil ich erfolgreich bin. Also ich zumindest schätze Personen ob ihres Charakters und nicht daran, ob sie gerade gewinnen oder verlieren. Für mich ist es so: Wenn jemand ein guter Mensch ist, ist er ein guter Mensch - egal ob er gewinnt oder verliert."

Ob der Trainer-Star sich vorstellen könnte ein anderes Premier-League-Team zu coachen? "Es wäre unfair, einen Klub zu nennen, weil bei jedem Klub ein toller Trainer und toller Mensch ist. Das habe ich jetzt ein bisschen mitbekommen, dass irgendjemand behauptet hat, ich will eigentlich Bayern-München-Trainer werden. Das amüsiert mich dann, wenn andere Leute wissen, was ich möchte ohne mit mir darüber gesprochen zu haben. Deswegen wird es von mir zu sowas nie ein Statement geben, weil überall einfach ein toller Trainer ist. Da muss nicht noch der Oliver Glasner seinen Senf dazu geben."