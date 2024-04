Glasners irrer Phili-Trip

Im Playoff-Thriller zwischen den New York Knicks und den Philadelphia 76ers saß überraschend ein Premier-League-Coach im Publikum.

In einem mitreißenden vierten Spiel der NBA-Playoffs setzten sich die New York Knicks mit 97:92 bei den Philadelphia 76ers durch und stehen nun mit einer 3:1-Führung in der "best-of-seven"-Serie kurz vor dem Einzug in die zweite Runde. Das ganze Spektakel spielte sich direkt vor den Augen von Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner ab.

Hautnah in der ersten Reihe dabei

Der Salzburger sorgte mit seiner Anwesenheit bei der Partie für Aufsehen. Denn nur 24 Stunden zuvor stand der Trainer der "Eagles" noch beim 1:1 im Londoner-Derby gegen Fulham an der Seitenlinie. Wenig später jettete er nach Philadelphia um den Playoff-Thriller in der ersten Reihe, courtside direkt neben der Bank der 76ers zu verfolgen.

Verbindung zwischen Palace und 76ers

Die Karten zu dem Spiel hat Glasner vermutlich einer Verbindung zwischen seinem Verein und den 76ers zu verdanken. Die amerikanischen Milliardäre Josh Harris und David Blitzer sind Besitzer der Philadelphia 76ers und gingen eine "generelle Partnerschaft" mit Palace-Besitzer Steve Parish ein.

Glasner als großer Basketballfan

Dass der Palace-Trainer nicht nur ein Fußballfachmann, sondern auch ein großer Basketballfan ist, war schon länger bekannt. Nach seinem Abschied von Eintracht Frankfurt gönnte sich der 49-Jährige eine Auszeit und schnupperte eine Woche lang NBA-Luft bei den Golden State Warriors.