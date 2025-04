Hiobsbotschaft! City muss wochenlang auf Torgarant Haaland verzichten

Manchester City bangt um seinen Torjäger! Erling Haaland musste beim 2:1-Sieg im FA-Cup-Viertelfinale gegen Bournemouth verletzt vom Platz. Danach der Schock-Moment: Der Norweger wurde humpelnd auf Krücken gesichtet. Jetzt gab der englische Meister endlich ein Update.

»Haaland muss Spezialisten aufsuchen«

Jetzt gibt der Klub ein Update, und das sorgt bei Trainer Pep Guardiola für noch tiefere Sorgenfalten. Wie der englische Meister am Montag bestätigte, erlitt Haaland eine Knöchelverletzung. In der offiziellen Mitteilung heißt es: „Erling hat sich am Montagmorgen in Manchester ersten Tests unterzogen und muss nun einen Spezialisten aufsuchen, um das volle Ausmaß der Verletzung zu bestimmen.“

Wie lange der Norweger ausfällt? Unklar! Doch eine wochenlange Zwangspause droht. Ein kleines Trostpflaster für die City-Fans: Der Klub rechnet noch in dieser Saison mit einem Comeback! Auch die Teilnahme an der Klub-WM in den USA (ab 14. Juni) ist weiterhin eingeplant.

Und Haaland wird dort dringend gebraucht! In dieser Saison netzte er in 28 Ligaspielen bereits 21-mal für die aktuell fünftplatzierten „Citizens“