Lampard neuer Trainer des FC Everton

Der 43-Jährige, der als Trainer zuvor bei Derby County und bis vor gut einem Jahr beim FC Chelsea angestellt war, unterschrieb demnach einen Vertrag bis 2024. "Es ist eine große Ehre für mich, einen Verein dieser Größe und Tradition zu vertreten und zu managen", sagte Lampard.

Der einstige Starspieler unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2024. Er folgt auf Rafa Benitez, der Mitte Jänner gefeuert worden war.

????️ | "It is a huge honour for me to represent and manage a club the size and tradition of Everton Football Club."



???? Frank Lampard's first interview as our manager is now live!