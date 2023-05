Liverpool hofft nach Siegesserie noch auf Champions League

Mit dem siebenten Sieg in Serie und dem fixierten Europa-League-Ticket hat der englische Fußball-Spitzenclub Liverpool die Minimalchance auf die Champions League am Leben gehalten.

"Vor sechs, sieben Wochen habe ich nicht daran geglaubt, dass das möglich ist. Es gab nur eine Chance für uns, in diese Situation zu kommen - so ziemlich alle Spiele zu gewinnen. Das ist verrückt", sagte Trainer Jürgen Klopp nach dem 3:0 bei Leicester City am Montagabend.

Die "Reds" liegen zwei Spiele vor Saisonende zwar weiter auf dem fünften Platz der Premier League und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf Newcastle United und Manchester United auf den Rängen drei und vier. Allerdings haben die beiden Konkurrenten eine Partie weniger bestritten. "Wir wussten vor dem Spiel, dass wir, wenn wir gewinnen, für die Europa League qualifiziert sind, was aus unserer Sicht absolut großartig ist", meinte Klopp. Die Top vier haben einen Fixplatz in der "Königsklasse".

Klopp hofft mit Blick auf die Champions League auf Patzer der Konkurrenz, während sein Team beide Spiele gegen Aston Villa und auswärts beim bereits abgestiegenen Southampton gewinnen muss. "Wahrscheinlich schauen Newcastle und United nicht auf uns, sind zuversichtlich - das ist alles in Ordnung. Aber wir waren in ähnlichen Situationen und man wünscht sich, dass der Gegner einfach verliert und man diesen Druck von den Schultern nehmen kann", sagte der 55-Jährige. Dass beide Kontrahenten straucheln, halte er "nicht für wahrscheinlich, aber wenn sie abrutschen, müssen wir da sein".