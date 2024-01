Manchester City holt "neuen Messi"

Manchester City hat die Verpflichtung des 18-jährigen argentinischen Wunderkindes Claudio Echeverri von River Plate bekannt gegeben. In seinem Heimatland wird er als „nächster Lionel Messi“ bezeichnet.

Der englische Meister hat den argentinischen Mittelfeldspieler mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. „El Diablito“ (das Teufelchen) soll davor bis Jänner 2025 auf Leihbasis in Buenos Aires spielen. Der Star der U-17-Weltmeisterschaft 2023 erzielte erst letzten November im Viertelfinale gegen Brasilien einen Hattrick (3:0). Anschließend stand er im Halbfinale gegen Deutschland 90 Minuten auf dem Platz. Da verschoss der Nachwuchs des dreimaligen Weltmeisters einen Elfer und verhalf den Deutschen damit zum Sieg.

Erster Neuzugang

Echeverri hat bereits sechs Partien für River absolviert. Sein Trainer Martin Demichelis verhalf dem Youngster schon im vergangenen Juni zum Profidebüt. Das kleine Talent ist Citys erster Neuzugang in diesem Monat. Pep Guardiola hofft auf ähnliche Leistungen seines neuen dynamischen Angreifers wenn er in England ankommt. River-Jugendscout Luis Pereira sagt: „Er kann in sechs Monaten in der ersten Saison und mit einer guten Saisonvorbereitung spielen, umgeben von Spielern, die verstehen, dass er ein Kind ist und dass die Sport- und Fußballwelt ihm viel Hilfe geben wird.“

Transferexperte Fabrizio Romano beziffert die Ablöse zunächst auf 14,5 Millionen Euro, zu denen weitere 9 Millionen an leistungsbezogenen Boni kommen können. Neben den "Cityzens" galten unter anderem auch der FC Barcelona und der FC Chelsea zuletzt als potenzielle Abnehmer.