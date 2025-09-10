Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Donnarumma
© Getty

78 Mio. Euro!

Manchester City macht Donnarumma zum Cash-Keeper

10.09.25, 15:48
Teilen

Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma steigt nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Manchester City zum bestbezahlten Torhüter der Welt auf. 

Laut der italienischen Tageszeitung La Repubblica soll der von Paris Saint-Germain aussortierte Keeper bei den Skyblues bis 2030 unglaubliche 78 Millionen Euro netto verdienen. Damit kassiert der 26-Jährige mehr als jeder Torwart vor ihm. Zum Vergleich: Bayern-Star Manuel Neuer lag bislang mit rund 20 Mio. Euro brutto pro Jahr an der Spitze.

Doch es kommt noch dicker: Zieht City die Option für ein weiteres Jahr, gibt es für Donnarumma zusätzliche 19 Millionen Euro. Dazu können jährlich bis zu 3 Mio. Euro an Prämien dazukommen – etwa für Spiele ohne Gegentor.

Von PSG-Aussortiertem zum Rekord-Keeper

Noch im Mai feierte Donnarumma mit Paris Saint-Germain den größten Erfolg seiner Karriere: den Champions-League-Sieg nach einem 5:0 im Finale gegen Inter Mailand. Trotzdem hatte Trainer Luis Enrique plötzlich keine Verwendung mehr für ihn. Der Spanier erklärte: „Gigio ist einer der besten Torhüter der Welt – und ein großartiger Mensch. Aber wir haben ein anderes Profil gesucht.“

Bei Pep Guardiola war der Keeper dagegen sofort willkommen. Der City-Trainer schnappte zu – und präsentierte Donnarumma als neuen Mann zwischen den Pfosten. Auch der italienische Nationaltorwart selbst ist begeistert: „Bei Manchester City unterschrieben zu haben, ist für mich ein ganz besonderer und stolzer Moment.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden