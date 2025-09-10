Manchester City macht Donnarumma zum Cash-Keeper

Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma steigt nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Manchester City zum bestbezahlten Torhüter der Welt auf.

Laut der italienischen Tageszeitung La Repubblica soll der von Paris Saint-Germain aussortierte Keeper bei den Skyblues bis 2030 unglaubliche 78 Millionen Euro netto verdienen. Damit kassiert der 26-Jährige mehr als jeder Torwart vor ihm. Zum Vergleich: Bayern-Star Manuel Neuer lag bislang mit rund 20 Mio. Euro brutto pro Jahr an der Spitze.

Doch es kommt noch dicker: Zieht City die Option für ein weiteres Jahr, gibt es für Donnarumma zusätzliche 19 Millionen Euro. Dazu können jährlich bis zu 3 Mio. Euro an Prämien dazukommen – etwa für Spiele ohne Gegentor.

Von PSG-Aussortiertem zum Rekord-Keeper

Noch im Mai feierte Donnarumma mit Paris Saint-Germain den größten Erfolg seiner Karriere: den Champions-League-Sieg nach einem 5:0 im Finale gegen Inter Mailand. Trotzdem hatte Trainer Luis Enrique plötzlich keine Verwendung mehr für ihn. Der Spanier erklärte: „Gigio ist einer der besten Torhüter der Welt – und ein großartiger Mensch. Aber wir haben ein anderes Profil gesucht.“

Bei Pep Guardiola war der Keeper dagegen sofort willkommen. Der City-Trainer schnappte zu – und präsentierte Donnarumma als neuen Mann zwischen den Pfosten. Auch der italienische Nationaltorwart selbst ist begeistert: „Bei Manchester City unterschrieben zu haben, ist für mich ein ganz besonderer und stolzer Moment.“