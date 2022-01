ManUnited bezog erste Niederlage unter Rangnick

Manchester United hat unter Trainer Ralf Rangnick die erste Niederlage kassiert.

Am Montag unterlag United im Old Trafford überraschend den Wolverhampton Wanderers mit 0:1 (0:0) und liegt in der Fußball-Premier-League nur auf Rang sieben. Den entscheidenden Treffer erzielte der Portugiese Joao Moutinho in der 82. Minute mit einem Schuss aus 17 Metern.

Die größte Chance für United hatte Bruno Fernandes bei einem Lattenschuss (67.). Hingegen blieb der von Rangnick zum Kapitän bestimmte Cristiano Ronaldo diesmal weitgehend wirkungslos. Unter Rangnick waren die Red Devils seit Anfang Dezember ungeschlagen, hatten aber auch schon beim 1:1 bei Newcastle United vor dem Jahreswechsel enttäuscht.

Für Wolverhampton, das sich mit dem Überraschungserfolg auf Platz acht der Tabelle verbesserte, war es das erste Match seit dem 19. Dezember, weil die Partien gegen Watford und den FC Arsenal coronabedingt ausgefallen waren.