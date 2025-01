Marie Höbinger verlängert – Liverpool-Star auf Comeback-Kurs

Marie Höbinger bleibt in Liverpool: Österreichs Teamspielerin hat ihren Vertrag beim Traditionsklub verlängert. Nach einer Verletzung arbeitet sie derzeit an ihrem Comeback.

Die österreichische Fußball-Teamspielerin Marie Höbinger hat ihren Vertrag beim englischen Spitzenklub Liverpool FC verlängert. Über die genaue Laufzeit wurden keine Details bekannt gegeben. Die 23-jährige Wienerin war im Sommer 2023 vom FC Zürich nach England gewechselt und hat sich in ihrer ersten Saison rasch etabliert.

Starker Start in Liverpool

Höbinger bestritt in der Saison 2023/24 alle 22 Spiele der Women’s Super League, davon 18 in der Startelf. In insgesamt 39 Pflichtspielen für Liverpool erzielte die Mittelfeldspielerin sieben Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. „Es ist immer eine Ehre, für Liverpool zu spielen, und ich genieße meine Zeit hier so sehr“, erklärte sie.

Comeback nach Verletzung in Sichtember 2024 pausiert Höbinger wegen einer Leistenverletzung. Derzeit arbeitet sie an ihrem Comeback. „Ich fühle mich immer besser und freue mich darauf, bald wieder mit dem Team auf dem Platz zu stehen“, ließ sie über den Verein verlauten.