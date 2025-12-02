Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
haaland
© Getty Images

Premier League

Neuer Rekord: Haalands 100er bei Neun-Tore-Spektakel

02.12.25, 23:15
Teilen

Bei einer verrückten Partie mit neun Toren im Auswärtsspiel bei Fulham hat Erling Haaland den nächsten Meilenstein gelegt. 

Der 25-jährige Norweger traf beim 5:4-Zittersieg von Manchester City in der 17. Minute zum 1:0 und avancierte zu jenem Spieler, der die 100-Tore-Marke in der Premier League am schnellsten erreicht hat. Haaland benötigte dafür 111 Spiele, 13 weniger als der bisherige Rekordmann Alan Shearer.

Haaland war zuletzt ohne Torerfolg gegen Newcastle United und Leeds United geblieben, leitete diesmal aber den Sieg ein, der nach weiteren Toren von Tijani Reijnders (37.), Phil Foden (44., 48.) und eines Eigentors von Sander Berge (54.) bereits in trockenen Tüchern schien. Fulham kam nach dem 1:5 aber durch Alex Iwobi (57.) und Samuel Chukwueze (72., 78.) noch einmal bis auf 4:5 heran und sorgte damit für ein heißes Finish. Durch den Sieg liegt Manchester City vorerst zwei Punkte hinter Arsenal. Der Spitzenreiter empfängt am Mittwoch Brentford.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden