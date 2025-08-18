Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Thomas Tuchel
© Getty

Völlig neuer Look

SO sieht Thomas Tuchel (51) nicht mehr aus

18.08.25, 12:16
Teilen

Nach wenigen Monaten als England-Trainer sieht der 51-Jährige ganz anders aus.

Thomas Tuchel ist zwar erst seit wenigen Monaten als Nationaltrainer Englands im Amt – in dieser Zeit scheint er aber bereits einige Haare verloren zu haben.

Der 51-Jährige schaute nach der Sommerpause beim Training von Manchester City vorbei, um sich dort mit den englischen Nationalspielern zu unterhalten. City teilte dabei auch Fotos, welche die Begrüßung mit Pep Guardiola zeigen.

Was auffällt: Tuchel hat deutlich weniger Haare. Die neue Frisur erstaunt auch viele Fans. „Wo sind denn seine Haare hin?“, fragt etwa ein User. Ein zweiter meint: „Er hat seine Haare verloren.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden