SO sieht Thomas Tuchel (51) nicht mehr aus

Nach wenigen Monaten als England-Trainer sieht der 51-Jährige ganz anders aus.

Thomas Tuchel ist zwar erst seit wenigen Monaten als Nationaltrainer Englands im Amt – in dieser Zeit scheint er aber bereits einige Haare verloren zu haben.

Der 51-Jährige schaute nach der Sommerpause beim Training von Manchester City vorbei, um sich dort mit den englischen Nationalspielern zu unterhalten. City teilte dabei auch Fotos, welche die Begrüßung mit Pep Guardiola zeigen.

Was auffällt: Tuchel hat deutlich weniger Haare. Die neue Frisur erstaunt auch viele Fans. „Wo sind denn seine Haare hin?“, fragt etwa ein User. Ein zweiter meint: „Er hat seine Haare verloren.“