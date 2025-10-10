Trainer-Ehre: Glasner zum Premier-League-Trainer des Monats gewählt

Oliver Glasner ist von der englischen Premier League zum Trainer des Monats September gewählt worden. Der Crystal-Palace-Coach ist nach Ralph Hasenhüttl der zweite Österreicher, der diese Auszeichnung erhält.

Oliver Glasner hat eine besondere Auszeichnung in der englischen Premier League erhalten. Der Crystal-Palace-Coach wurde zum Trainer des Monats September gewählt und ist damit erst der zweite Österreicher nach Ralph Hasenhüttl, dem diese Ehre zuteilwird. Hasenhüttl hatte die Auszeichnung im Juli 2020 mit Southampton erhalten.

Erfolgreiche Serie unter Glasner

Unter der Führung des Innviertlers baute Crystal Palace eine beeindruckende Serie ohne Pflichtspielniederlagen auf. Das Team steigerte die Serie zunächst auf 18 und Anfang Oktober sogar auf 19 Spiele ohne Niederlage. Ein wichtiger Bestandteil dieser Erfolgsserie war der Sieg über den Top-Klub Liverpool.

Sieg gegen namhafte Konkurrenz

Glasner setzte sich bei der Wahl gegen teils prominente Konkurrenten durch. Unter den unterlegenen Trainern befanden sich Pep Guardiola von Manchester City, Mikel Arteta von Arsenal und Regis Le Bris von Sunderland. Bei der Abstimmung werden Stimmen von Fans mit jenen von Fußballexperten kombiniert, was den Erfolg des Österreichers zusätzlich unterstreicht.