Enthüllt: So viel casht Thomas Müller in Vancouver

Jetzt ist es offiziell: Thomas Müller (35) wechselt zu den Vancouver Whitecaps in die MLS.

Die Bayern-Legende wird am 1. August seinen Vertrag bei den Kanadiern unterschreiben und könnte schon acht Tage später sein Debüt in der MLS geben. Am 9. August steht das Auswärtsspiel gegen die San José Earthquakes an.

Wie die BILD berichtet, wird Müller in Vancouver einen eineinhalbjährigen Vertrag unterschreiben und rund 6,6 Millionen Euro erhalten. Wegen der komplizierten Regeln des Salary Cap (Gehaltsobergrenze) kassiert Müller dabei heuer nur 600.000 Euro und kommendes Jahr dann 6 Millionen Euro.

Müllers Wechsel nach Vancouver kam durchaus überraschend. Der kanadische Klub hat unter anderem Los Angeles FC, Chicago Fire, San Diego FC und den FC Cincinnati ausgestochen.