Neue Wende im Poker um Nick Woltemade (23)

Nach dem Diaz-Deal plant der FC Bayern den nächsten Mega-Transfer.

Endlich konnte der FC Bayern den ersten Starspieler in diesem Sommer verpflichten. Luis Diaz wechselt für 67,5 Millionen Euro vom FC Liverpool zum deutschen Meister. Damit sind die Transfer-Pläne der Münchner aber noch bei weitem nicht abgeschlossen. Ein Spieler steht dabei weiterhin ganz oben auf der Wunschliste: Nick Woltemade.

Wie berichtet, hat der VfB Stuttgart das erste Angebot der Bayern über 50 Millionen Euro abgeschmettert. Woltemade hat aber bereits klar signalisiert: Er will nach München wechseln.

In den nächsten Tagen soll es nun neue Verhandlungen geben. Wie die Sportbild berichtet, setzt Stuttgart jetzt eine Deadline: Bis zum Supercup am 16. August muss es eine Entscheidung geben. Die Schwaben erwarten sich für ihren Stürmer eine Ablösesumme von mindestens 70 Millionen Euro. Es bleibt offen, ob den Bayern der 23-Jährige wirklich so viel wert ist.