Es gab schon Kontakt: Wildes Gerücht um Lionel Messi

Wechselt der argentinische Superstar noch einmal den Verein?

Aktuell zeigt Lionel Messi mit Inter Miami bei der Klub-WM noch einmal auf großer Bühne auf, Ende des Jahres läuft sein Vertrag beim MLS-Verein dann aus. Was dann passiert, ist noch unklar – nun sorgt jedenfalls ein wildes Gerücht für Aufregung.

Wie der Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, könnte es den Argentinier in die Wüste ziehen. Dem Bericht zufolge gab es auch schon direkten Kontakt mit Vertretern der Saudi Pro League. Messi könnte sich einen Verein dabei einfach aussuchen, den Verantwortlichen ist es wichtiger, dass der 38-Jährige überhaupt in ihrer Liga spielt. Damit könnte es theoretisch auch zu einem Zusammentreffen zwischen Messi und Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr kommen.

Allerdings bleibt ein Wechsel des Weltmeisters äußerst unwahrscheinlich. Messi hat bereits in der Vergangenheit lukrative Angebote aus Saudi-Arabien ausgeschlagen. Wahrscheinlicher ist daher, dass der 38-Jährige seinen Vertrag in Miami verlängert oder in seine Heimat Argentinien wechselt.