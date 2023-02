Ex-Teamspieler Heitinga wird Ajax-Interimscoach

Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam setzt bis Saisonende auf Interimscoach John Heitinga. Der 39-Jährige war beim Club von ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch vor einer Woche für den entlassenen Alfred Schreuder eingesprungen und darf sich nun länger an der Seitenlinie beweisen.

Der frühere niederländische Nationalspieler war bisher als Nachwuchscoach für Ajax tätig.

Sein erstes Spiel als Interimscoach der ersten Mannschaft gegen Excelsior Rotterdam gewann Heitinga vergangenes Wochenende mit 4:1. Grillitsch fehlte in den vergangenen Wochen verletzt, hat das Mannschaftstraining aber wieder aufgenommen. Ein rund um den Transferschluss vergangenen Dienstag vorliegendes Angebot von Olympique Lyon soll der 27-jährige Mittelfeldspieler laut niederländischen Medienberichten ausgeschlagen haben.

Grillitschs Vertrag in Amsterdam läuft bis Saisonende, der Club hält aber eine Option auf eine Verlängerung um zwei weitere Jahre. Sein früherer Hoffenheim-Coach Schreuder hatte den im Sommer zwei Monate vereinslosen Niederösterreicher Anfang September zu Ajax geholt. Die Amsterdamer liegen derzeit auf dem vierten Tabellenplatz, fünf Punkte fehlen auf Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam. In der Zwischenrunde der Europa League treffen sie in der zweiten Februar-Hälfte auf Union Berlin.