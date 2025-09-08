Fans pfeifen Mannschaft aus: Jetzt schießt Nagelsmann gegen Deutschland

Beim WM-Quali-Spiel gegen Nordirland musste die deutsche Nationalmannschaft trotz 3:1-Sieg Pfiffe der Fans einstecken – Bundestrainer Julian Nagelsmann reagierte im RTL-Interview.

Das hätte sich der Bundestrainer anders vorgestellt: Trotz eines 3:1-Sieges der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Nordirland wurde das Team von den eigenen Fans ausgebuht. Zur Halbzeit, als es 1:1 stand, reagierten die Zuschauer mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Nagelsmann bestätigt Pfiffe

Im RTL-Interview nach dem Spiel sprach Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) Klartext. Auf die Frage von Moderatorin Laura Wontorra, ob er die Pfiffe wahrgenommen habe, antwortete er knapp mit „Ja“.

Verständnis für die Fans

Auf Nachfrage führte Nagelsmann weiter aus: „Das macht mit mir jetzt nichts. Generell: Man muss Verständnis zeigen für die Fans, weil sie etwas anderes erwarten. Ein Ticket kostet auch etwas und sie wollen was anderes sehen. Das kann ich auch nachvollziehen.“

Mühsamer Pflichtsieg

Letztlich gewann Deutschland zwar 3:1, doch die Leistung überzeugte viele Zuschauer nicht. Nagelsmann nahm dann ausführlich Stellung: „Nach dem Gegentreffer waren wir verunsichert. In der Halbzeit war leicht geknickte Stimmung. Jetzt haben wir ein Gegentor kassiert, da geht die Welt ja nicht unter. Dann haben die Jungs gesagt: Dann schießen wir eben noch eins. Dann haben wir mit viel Power gespielt und verdient gewonnen.“

Und der deutsche Bundestrainer über die Pfiffe: „Ich kann sagen: Pfiffe in der Halbzeit bringen einen nicht allzu viel nach vorne. Wenn man alles gemeinsam macht, das müssen wir in unserem Land noch verstehen, dann funktioniert es meistens viel besser. Aber ich verstehe natürlich, wenn man manchmal unzufrieden ist. Ich hätte am Donnerstag auch fast in der Kabine gepfiffen. Das ist manchmal so.“