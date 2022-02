Der ehemalige österreichische Nachwuchs-Internationale Marko Kvasina ist von Oostende zum FC Luzern gewechselt.

Wie der Schweizer Erstligist am Dienstag bekannt gab, wurde der 25-jährige Stürmer vorerst bis Saisonende ausgeliehen. Danach besitzt Luzern eine Kaufoption. Kvasina, der bei der Austria ausgebildet wurde, kam in der belgischen Pro League in dieser Saison auf 17 Einsätze, wobei ihm ein Treffer gelang. Luzern ist aktuell Neunter und damit Vorletzter der Tabelle.