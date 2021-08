Paris Saint-Germain hat offenbar das verbesserte Angebot von Real Madrid für Kylian Mbappé (22) akzeptiert. Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, sei PSG jetzt bereit über den Transfer des Stürmers zu verhandeln. Offenbar stehe der Wechsel des französischen Weltmeisters kurz bevor.

Nach Berichten über das 170-Millionen-Euro-Angebot, gibt es inzwischen Spekulationen, dass Real Madrid sogar 180 Millionen inklusive Boni geboten habe. Transfer-Experte Fabrizio Romano schreibt dazu auf Twitter: "Bestätigt. Real Madrid hat Paris Saint-Germain ein neues offizielles Angebot für Kylian Mbappé unterbreitet. 170 Millionen Euro garantiert + 10 Millionen Euro Aufschlag." Er schreibt weiter: "Real Madrids Quellen gehen davon aus, dass es das letzte Angebot sein wird. Mbappé will nur Real Madrid, jetzt oder nächsten Sommer."

Confirmed. Real Madrid made a new official bid to Paris Saint-Germain for Kylian Mbappé. €170m guaranteed + €10m add ons. ⚪️???? #RealMadrid #Mbappé



Real Madrid sources feeling is that it will be the final bid. Mbappé only wants Real Madrid, now or next summer. pic.twitter.com/xRhVUsYDlt