Adi Hütter will Doping-Star!

Frankreich-Star Paul Pogba (32) soll vor spektakulärem Comeback bei Adi Hütter-Team AS Monaco stehen

Lange Zeit war es fraglich, ob Superstar Paul Pogba nach seiner verhängten Dopingsperre noch einmal auf den Platz stehen würde, nun könnte der Franzose sein Fußball-Märchen neu schreiben.

Paul Pogba soll laut mehreren französischen Medienberichten kurz vor einem Wechsel zur AS Monaco stehen, dem Klub von Trainer Adi Hütter (55)! Der 2018er-Weltmeister, der zuletzt wegen Dopings 18 Monate gesperrt war, soll sich mit dem Ligue-1-Klub auf einen Zweijahresvertrag geeinigt haben.

Comeback nach Dopingsperre

Pogba hatte im Sommer 2023 nach einem Spiel mit Juventus Turin einen erhöhten Testosteronwert, auch die B-Probe war positiv. Der mittlerweile 32-Jährige beteuerte stets seine Unschuld. Ein Nahrungsergänzungsmittel soll schuld gewesen sein.

Seine Sperre wurde vom internationalen Sportgerichtshof CAS auf 18 Monate reduziert, seit März ist er wieder spielberechtigt. Sein Vertrag bei Juve wurde im November 2024 aufgelöst.

Romano bestätigt Gerüchte

Transfer-Insider Fabrizio Romano (32) bestätigte am Sonntagabend, dass Pogba vor einer Einigung mit dem Klub aus dem Fürstentum stehen soll. Auch der Mittelfeldspieler selbst erklärte im französischen TV (TF1), er sei "mit einem Verein im Gespräch". Namen nannte er nicht, doch vieles deutet auf Adi Hütters Monaco hin, nachdem lange ein Wechsel in die Wüste am wahrscheinlichsten galt.

Kommt nun also der Neustart in der Heimat? Klar ist, der Name Pogba polarisiert und bringt viel Aufsehen. Doch Hütter scheint bereit, dem Weltmeister von 2018 eine zweite Chance zu geben.