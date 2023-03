× Irrer Kardashian-Fluch trifft Lionel Messi

Zum ersten Mal seit 735 Tagen hat der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain wieder ein Ligaspiel zu Hause verloren. Das Starensemble um Lionel Messi und Kylian Mbappé unterlag am Sonntag Stade Rennes mit 0:2 (0:1). Toko Ekambi (45.) und Arnaud Kalimuendo (48.) trafen für die Gäste, die bereits das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden hatten.

Das Netz hat bereits die Schuldige für die überraschende Niederlage gefunden: Kim Kardashian. Der Superstar war am Wochenende zu Gast im Parc des Princes und brachte den Parisern ebenso wenig Glück wie nur wenige Tage zuvor dem FC Arsenal beim überraschendem Aus in der Europa League.

????????????????????????????????:

Kim Kardashian is at the Emirates and Arsenal are eliminated from the Europa League.



????????????????????:

Kim Kardashian is at the Parc des Princes and PSG lose 2-0 to Rennes.



Kardashian curse ???? pic.twitter.com/GusRlDcgSM