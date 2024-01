× Kylian Mbappé: Verhandlungen abgeschlossen?

Nach dem 2:0-Sieg gegen FC Toulouse im Supercup sprach der Paris-Superstar Klartext über seine Zukunft.

Der Vertrag des Superstars läuft zum 30. Juni bei Paris Saint-Germain aus. Mit dem vollzogenen Jahreswechsel ist es ihm auf Grundlage der FIFA-Regelungen offiziell erlaubt, nicht nur mit Interessenten zu verhandeln, sondern auch fernab von Paris einen ab dem 1. Juli gültigen Vertrag zu unterschreiben. Somit könnte Kylian Mbappé im Sommer 2024 ablösefrei von PSG zu Real Madrid wechseln.

„Das Wichtigste sind wirklich die Titel, wir haben eine entschlossene und junge Mannschaft, die Trophäen gewinnen will. Niemand im Verein spricht über meine Situation, es interessiert niemanden“, so Mbappé nach dem gewonnen Supercup-Finale in Paris.

Real stellt Ultimatum

Wie die spanische Sportzeitung „as“ berichtet, stellen die Königlichen dem Franzosen ein Ultimatum. Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez pocht auf Klarheit und einen schnellen Entschluss, um nicht wie 2022 derart ausufernde Verhandlungen womöglich wieder zu verlieren. Daher soll ein am 1. Jänner abgelegtes Angebot lediglich 15 Tage gültig sein. Damals hatte jeder mit einem Transfer nach Madrid gerechnet, ehe Mbappé den Blancos eine Woche vor deren Champions-League-Finale (1:0 gegen Liverpool) dann doch eine Absage erteilte und Paris seinen Vertrag verlängerte.

© Getty ×

Liverpool als heißester Kandidat

Wie die Vereinbarung mit Paris Saint-Germain aussieht, verriet der Superstar nicht. Neben Real Madrid soll auch der FC Liverpool Interesse an ihm haben. Laut der Pariser Zeitung „Le Parisien" sollen die „Reds“ im Moment der "gefährlichste und glaubwürdigste Kandidat" sein. Berichten zufolge soll der Trainer des FC Liverpools bereits 2018 versucht haben das damalige Top-Talent auf die Insel zu lotsen. Ob zu den "Königlichen" oder in die Premier League - Mbappé dürfte die Qual der Wahl haben. Auch ein Verbleib bei PSG dürfte noch nicht gänzlich vom Tisch sein.

Kryptisches Statement von Paris-Boss

Für Aufmerksamkeit sorgte zudem eine Aussage des PSG-Präsidenten Nasser Al-Khelaifi: „Mit der Vereinbarung, die ich in diesem Sommer mit dem Präsidenten getroffen habe, ist es uns gelungen, unabhängig von meiner Entscheidung alle Parteien zu schützen und die Ruhe des Klubs für die kommenden Herausforderungen zu bewahren. Der Rest ist zweitrangig."

Französischer Meister

Am Mittwoch-Abend gab es beim Hauptstadt-Klub aber Grund zur Freude: Kylian Mbappé & Co. besiegten Pokalsieger Toulouse mit einem 2:0 und bescherten damit Trainer Luis Enrique den ersten Titel mit PSG. Es war der zehnte Supercup-Erfolg für PSG in den vergangenen elf Jahren. Lee Kang In (3.) und Kylian Mbappé (44.) schossen im Pariser Prinzenpark den Sieg für den Spitzenreiter der Ligue 1 heraus.